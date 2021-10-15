"Я ждал официального заявления по этому поводу от председателя АПЛ Ричарда Мастерса или кого-то еще, поскольку есть явное беспокойство по поводу темы с правами человека. Этого не произошло.

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Это означает, что появилась новая суперсила. Не все можно купить за деньги, но со временем у них будет достаточно денег, чтобы сделать неправильные решения, а затем и верные. В АПЛ, очевидно, подумали: "А давайте попробуем". Теперь есть третий клуб, принадлежащий какой-либо стране", – цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс в своем твиттере.

Напомним, аравийский инвестиционный фонд приобрел Ньюкасл за около 350 млн евро. После 7-ми туров АПЛ команда располагается в зоне вылета.

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