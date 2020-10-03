"Не хочу показаться неуважительным по отношению к другим странам и их методам борьбы с распространением коронавируса, но в Англии мы знаем, как справиться с этим. У нас есть информация.

Мане стал очередной жертвой коронавируса

Так что да, я немного обеспокоен, потому что сложно поддерживать контакт со всеми национальными ассоциациями по всему миру. Я на 100% понимаю требования футбольных федераций, УЕФА и ФИФА, знаю, насколько сложно всем, но ситуация не совсем идеальна", – цитирует Клоппа издание ESPN.

Напомним, Ливерпуль после 3-х туров АПЛ набрал максимальное количество очков и делит в турнирной таблице чемпионата 1-2 место с Лестером. Ближайший матч "красные" проведут уже 4 октября – на выезде подопечные Клоппа встретятся с Астон Виллой.

Ливерпуль – Арсенал: готовность мерсисайдцев к чемпионству, поражение "канониров" на классе, Трент и Робертсон – золото