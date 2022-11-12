Главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола пытается с юмором воспринимать трудности графика из-за чемпионата мира. "Горожане" встретятся с Ливерпулем в матче Кубка лиги уже через 2 дня после завершения Мундиаля.

"Все зависит от того, когда ребята закончат чемпионат мира. Мы будем смотреть, сколько у нас игроков и в каком состоянии. Тогда и решим. Это зависит от того, когда они закончат со своими национальными сборными.

Клопп взорвался из-за темы травм перед ЧМ-2022: "Никому нет дела до нас"

Клопп выйдет на позиции левого защитника, а я буду играть опорником. Вот такая стратегия. Я не знаю, сколько игроков будет у нас или Ливерпуля. Рияд Марез, к сожалению, не едет. Эрлинг Холанд, Серхио Гомес, Рико Льюис тоже. Остальные игроки едут на чемпионат мира.

Если они пройдут групповой этап, 1/8 финала, четвертьфинал и дальше, то получат дополнительные выходные. Если кто-то не сможет пройти группу, то будет шанс выйти против Ливерпуля и Лидса. Мы просто соберемся и посчитаем, сколько игроков у нас есть", – приводит слова Гвардиолы Liverpool Echo.

Холанд, Мудрик, Салах – сборная игроков, которые пропустят чемпионат мира в Катаре