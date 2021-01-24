"Было много хороших вещей и несколько ошибок при пропущенных голах. Если ты хочешь здесь победить, то должен доминировать полностью. Мы этого не сделали. Во время первого гола у нас просто не было защиты, мы слишком увлеклись. Подобные вещи не должны происходить, но они могут случиться. У нас было очень много игроков на чужой половине.

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Мы можем приобрести что-то из этой игры, мы стараемся делать уроки с каждой игры. Есть позитив для Мо Салаха, это хорошо для его уверенности. Это была тяжелая игра. Мы очень хотели выиграть, но сегодня этого было недостаточно.

Даже если вы побеждаете, то есть недостатки. Бывают и поражения, но я видел, что ребята очень, очень хотели выиграть. У нас были проблемы с их контратаками. Это всегда создавало напряжение, но были и положительные моменты", – цитирует Клоппа ВВС.

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