Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями относительно возможного ухода из команды игроков, в случае если мерсисайдцы не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона.

"Я знаю, что у нас есть лояльность игроков. Сейчас не та ситуация, когда игрок говорит мне: "В следующем году у нас не будет Лиги чемпионов, поэтому я должен уйти". Этого не произойдет.

Ливерпуль впервые в истории проиграл 5 матчей подряд на Анфилде – зона вылета ближе, чем Сити. Что делать с Клоппом?

Я знаю их достаточно хорошо. Мы говорили много лет назад, что если игрок не хочет приезжать сюда, потому что мы не играем в Лиге чемпионов в следующем году, то мне он не нужен. И если игрок хочет уйти, потому что нас не будет в Лиге чемпионов – он также мне не нужен", – цитирует Клоппа издание Goal.

Напомним, после 27-ми туров действующий чемпион АПЛ идет в турнирной таблице седьмым, имея в своем активе 43 очка. От лидера первенства – Манчестер Сити – подопечные Клоппа отстают на 22 пункта.

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