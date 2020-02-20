Клопп выбрал альтернативный вариант на случай срыва трансфера Вернера в Ливерпуль

Английский Ливерпуль рассматривает возможность приобретения атакующего хавбека Вердера Милота Рашицы.

Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп неоднократно наблюдал за игрой 23-летнего хавбека сборной Косово и остался доволен увиденным, информирует Bild.

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Английский клуб внес Рашицу в список своих интересов, однако приоритетным для Ливерпуля остается трансфер нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера.

Отметим, что Рашица в текущем розыгрыше Бундеслиги сыграл 18 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. В его контракте с Вердером прописана сумма отступных в размере 38 млн евро.

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