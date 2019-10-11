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Клопп второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ

14:49 11 Читати українською
Клопп второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ
Юрген Клопп / ФК Ливерпуль

Немецкий наставник английского Ливерпуля добавил в свою коллекцию очередную награду.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признан лучшим тренером сентября в чемпионате Англии. Немецкий специалист выигрывает эту награду уже второй месяц подряд. В целом он получал этот приз пять раз.

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Такого высокого признания Клопп удостоился благодаря успехам своей команды в чемпионате – Ливерпуль в сентябре выиграл все 3 матча в АПЛ.

Кроме Клоппа, на награду претендовали Фрэнк Лэмпард (Челси), Брендан Роджерс (Лестер) и Эдди Хау (Борнмут). Лучший тренер был определен общим голосованием болельщиков и экспертов.

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Англия Челси Челси Лестер Сити Лестер Сити Юрген Клопп Юрген Клопп Брендан Роджерс Брендан Роджерс Борнмут Борнмут Эдди Хау Эдди Хау Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Ливерпуль Ливерпуль
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