Клопп второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Немецкий наставник английского Ливерпуля добавил в свою коллекцию очередную награду.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признан лучшим тренером сентября в чемпионате Англии. Немецкий специалист выигрывает эту награду уже второй месяц подряд. В целом он получал этот приз пять раз.

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Такого высокого признания Клопп удостоился благодаря успехам своей команды в чемпионате – Ливерпуль в сентябре выиграл все 3 матча в АПЛ.

Кроме Клоппа, на награду претендовали Фрэнк Лэмпард (Челси), Брендан Роджерс (Лестер) и Эдди Хау (Борнмут). Лучший тренер был определен общим голосованием болельщиков и экспертов.

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