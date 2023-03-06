"Это было одно из лучших выступлений за долгое-долгое время. Отличный результат, лучшая производительность. Действительно самая высокая производительность с самого начала. Я думаю, что то, как мы начали игру, было действительно особенным. Лучший за долгое-долгое время.

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Мы были агрессивными, но играли в футбол и были спокойными в нужные моменты. Супер живые, супер активные. В последние 25 минут первого тайма игра открылась, Манчестер Юнайтед был немного лучше и нашел подход к игре. Но поздний гол перед перерывом стал сенсационным.

Мне понравилась игра, мне нравятся набранные три очка. Мне также нравится результат, но я не буду с этим носиться. У нас был момент в первом тайме, когда Фабинью и Хендерсон оказались в штрафной площадке немного левее. Я не уверен, где там был Харви Эллиотт, но, наверное, не в защите. Такие моменты нам не нужны.

Когда вы немного теряете из-за возбуждения, вы не видите общую картину, но эти вещи действительно важны для того, чтобы быть стабильными, и это то, чем мы должны быть. Нам нужна последовательность, нам нужен результат", – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

" Рекорд Салаха? 129 голов – это безумие. Невероятное число, он особенный игрок, очень ценим его. В будущем люди будут вспоминать это и думать: "Вау, мы были свидетелями чего-то действительно уникального", – добавил Юрген в комментарии BBC.

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