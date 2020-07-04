Клопп возмущен скупостью АПЛ в вопросе вручения золотых медалей – тренер Ливерпуля решит проблему за свой счет

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп считает абсурдным правило АПЛ, которое предусматривает золотые медали только для тех игроков, которые провели минимум 5 матчей в сезоне.

"Думаю, лучше пересмотреть правило и сделать так, чтобы вы получили медаль даже если провели одну игру. Пять матчей, я не знаю, чья это идея. Я слышу такое почти впервые и не думаю, что это хорошее правило. Если люди не понимают, насколько важна команда для победы в чемпионате, я не могу им помочь. Даже если у вас нет игр, вы должны получить медаль. Если вы второй вратарь в команде, то у вас меньше игр, но вам также нужна медаль.

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Вы тренируетесь пять миллионов раз в год, и если вы не делаете это на высшем уровне, то у вас нет шансов выиграть чемпионат. И кто-то решил, что вам нужно пять игр, чтобы получить медаль? Молодые ребята (Эллиот, Джонс и Уильямс – прим.) получат медаль, однозначно, даже если я изготовлю ее сам. Они могут получить мою медаль. Что это за правило? Мы должны побеждать в футбольных матчах, мы не можем выступать просто так. Они заслуживают медали и получат их – если не от Премьер-лиги, то от меня", – цитирует Клоппа Goal.

Напомним, Ливерпуль стал чемпионом за семь туров до финиша, прервав свою 30-летнюю паузу без "золота" АПЛ.

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