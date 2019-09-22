Клопп: Во втором тайме Ливерпуль мог забивать еще дважды в ворота Челси

лавный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Челси (2:1) в матче 6 тура АПЛ.

"В первом тайме была тяжелая работа. В таких поединках важны отдельные моменты, и мы воспользовались ими. Мы забили 2 великолепных гола и после перерыва могли забить еще столько же. Мы заслужили 3 очка. На Стэмфорд Бридж трудно победить.

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Мы не выиграли ничего внутреннего кроме поединков, поэтому надо продолжать путь к чемпионству. Надо быть готовыми к каждому оппоненту. Все хотят поставить нам подножку, но надо быть готовыми и делать то, что должны", – цитирует Клоппа BBC Sport.

Напомним, в матче 6 тура АПЛ Ливерпуль победил на выезде Челси со счетом 2:1.

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