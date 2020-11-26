Матч 6-го тура Лиги чемпионов между Ливерпулем и Митьюлландом, который запланирован на 9 декабря, перенесли из Дании в Германию, в частности – в Дортмунд, информирует Bild.

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Причиной изменения места проведения встречи являются законы Великобритании, ведь, согласно им, Ливерпуль должен провести 14 дней на карантине после прилета из Дании. Соответственно, команда не сможет ни тренироваться, ни участвовать в поединках. Учитывая это, УЕФА дал согласие на перенос матча в другой город.

Заметим, приезд Ливерпуля в Дортмунд является незаурядным событием для наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа. Специалист возглавлял местную Боруссию в течение 2008-2015 годов, с которой становился чемпионом Бундеслиги и завоевывал Суперкубок Германии (по два раза), а также торжествовал в Кубке.

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