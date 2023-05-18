Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поплатился за свою несдержанность во время матча против Тоттенхэма.

Наставник мерсисайдцев был оштрафован за критику в адрес судьи Пола Тирни после встречи со "шпорами". В интервью после игры Ливерпуля 30 апреля немецкий тренер отметил пристрастность арбитра и выразил недовольство его комментариями во время матча.

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Как передает Sky Sports, Юргена Клоппа дисквалифицировали на два матча, один з которых условно. Также он должен заплатить штраф в размере 75 тысяч фунтов.

Ливерпулю осталось сыграть две игры – с Астон Виллой и Саутгемптоном. Мерсисайдцы борются с Манчестер Юнайтед за четвертую строчку в турнирной таблице. Ливерпуль отстает от "красных дьяволов" на одно очко, но соперник имеет игру в запасе.

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