Ливерпуль на выезде одолел Кристал Пелас (3:1), а сам Юрген Клопп отметил, что для мерсисайдцев это был очень трудный поединок.

Кристал Пелас – Ливерпуль – 1:3 – видео голов и обзор матча

После игры часть фанатов "красных" собралась возле автобуса гостей. К болельщикам вышел главный тренер Ливерпуля и подарил им две бутылки пива.

Напомним, Ливерпуль остается на второй строчке, сократив отставание от Ман Сити до 9 очков.

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