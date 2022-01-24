Клопп угощал фанов Ливерпуля пивом после победы над Кристал Пелас
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Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отблагодарил болельщиков, поддержавших команду в Лондоне.
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Фабинью 89’
89’ Фабинью
Ливерпуль на выезде одолел Кристал Пелас (3:1), а сам Юрген Клопп отметил, что для мерсисайдцев это был очень трудный поединок.
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После игры часть фанатов "красных" собралась возле автобуса гостей. К болельщикам вышел главный тренер Ливерпуля и подарил им две бутылки пива.
Напомним, Ливерпуль остается на второй строчке, сократив отставание от Ман Сити до 9 очков.
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