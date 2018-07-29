Клопп: У нас нет необходимости покупать защитника

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп заверил, что не стоит ждать этим летом новых защитников в составе "красных".
"Этим летом мы не будем покупать защитников. В этом нет необходимости.
Джо Гомес, который действует в центре защиты, сочетает в себе много качеств, которых вы не найдете на трансферном рынке.
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Считаю, что на сегодняшний день Ливерпулю не нужно покупать футболистов в оборону.
Однако до закрытия трансферного окна осталось 12 дней. Многое может случиться. Сейчас я не вижу необходимости в этом, однако, завтра мой ответ может измениться", – цитирует Клоппа Sky Sports.
К слову, ранее в СМИ появилась информация, что Ливерпуль заинтересован в приобретении экс-защитника Динамо Домагоя Виды.
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