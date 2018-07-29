Клопп: У нас нет необходимости покупать защитника

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп заверил, что не стоит ждать этим летом новых защитников в составе "красных".

"Этим летом мы не будем покупать защитников. В этом нет необходимости.

Джо Гомес, который действует в центре защиты, сочетает в себе много качеств, которых вы не найдете на трансферном рынке.

Клопп призвал не поддаваться эйфории от летних трансферов Ливерпуля

Считаю, что на сегодняшний день Ливерпулю не нужно покупать футболистов в оборону.

Однако до закрытия трансферного окна осталось 12 дней. Многое может случиться. Сейчас я не вижу необходимости в этом, однако, завтра мой ответ может измениться", – цитирует Клоппа Sky Sports.

К слову, ранее в СМИ появилась информация, что Ливерпуль заинтересован в приобретении экс-защитника Динамо Домагоя Виды.

Клопп о шедевре Шакири: Это ненормально забивать такие голы, придя в новый клуб