Контракт австрийского защитника с Баварией завершается летом, а стороны уже долгое время не могут договориться о новом. Главным претендентом на Дэвида Алабу называют Реал, который уже якобы согласовал с ним переход.

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Как сообщает Don Balon, Ливерпуль настроен сорвать предыдущие договоренности Алабы с "галактикос". В частности, главным инициатором этого выступает Юрген Клопп, который столкнулся с кадровыми проблемами в обороне. Немецкий специалист настаивает на трансфере Дэвида и поставил перед руководством цель – подписать его.

Добавим, что Алаба находится в структуре мюнхенцев с 2008 года. В составе Баварии он провел 410 матчей, а в текущем сезоне является одним из лидеров "ротен" (24 поединка).

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