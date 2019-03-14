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Клопп: Травма Хендерсона кажется серьезной

09:55 81 Читати українською
Клопп: Травма Хендерсона кажется серьезной
Хендерсон и Клопп / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о состоянии Джордана Хендерсона, который получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

39’ Жоэль Матип
 
Садио Мане 26’
Вирджил ван Дейк 69’
Садио Мане 84’

"Это всегда плохой знак, когда вы должны рано использовать замену. Мы готовили его именно на эту позицию мы хотели привнести свежесть в центр поля и Хендерсон был свежим, но, к сожалению, он получил повреждение лодыжки.

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Мы должны лучше узнать о его состоянии. Все выглядит достаточно серьезно, и когда вам приходится делать замены в начале игры, это не идеально", приводит слова Клоппа с послематчевой пресс-конференции Goal.com.

Напомним, что Ливерпуль на выезде обыграл Баварию (3:1) и прошел в следующий раунд, а Хендерсон был заменен уже на 13-й минуте из-за повреждения.

Теги
Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Бавария - Ливерпуль Бавария Бавария Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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