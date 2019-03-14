Клопп: Травма Хендерсона кажется серьезной

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о состоянии Джордана Хендерсона, который получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это всегда плохой знак, когда вы должны рано использовать замену. Мы готовили его именно на эту позицию – мы хотели привнести свежесть в центр поля и Хендерсон был свежим, но, к сожалению, он получил повреждение лодыжки.

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Мы должны лучше узнать о его состоянии. Все выглядит достаточно серьезно, и когда вам приходится делать замены в начале игры, это не идеально", – приводит слова Клоппа с послематчевой пресс-конференции Goal.com.



Напомним, что Ливерпуль на выезде обыграл Баварию (3:1) и прошел в следующий раунд, а Хендерсон был заменен уже на 13-й минуте из-за повреждения.