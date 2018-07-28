Клопп сыграет в прощальном матче Вайденфеллера

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп примет участие в прощальном матче голкипера Романа Вайденфеллера.

Боруссия Дортмунд в своем Твиттер подтвердила, что ее бывший наставник Юрген Клопп сыграет в прощальном матче голкипера Романа Вайденфеллера.

Вайденфеллер завершил карьеру

Клопп и Вайденфеллер вместе работали в Дортмунде с 2008 по 2015 годы. За это время "шмели" дважды выиграли Бундеслигу, однажды Кубок Германии, дважды Суперкубок Германии и дошли до финала Лиги чемпионов-2013, где уступили Баварии.

Вайденфеллер провел в Боруссии 16 сезонов. За это время он сыграл 349 матчей в Бундеслиге.

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