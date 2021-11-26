"Хороший тренер уезжает в Англию, к сожалению, в МЮ. Он действительно опытный тренер, построивший два клуба с нуля – Хоффенхайм и РБ Лейпциг. Ему всегда хотелось быть менеджером.

Локомотив отпустил Рангника в Манчестер Юнайтед, – журналист

Следует осознать, что Манчестер Юнайтед будет организован на поле. Очевидно, для других команд эти новости не слишком хорошие. Но всем тренерам мира нужно время, чтобы тренировать свои команды. Ральф быстро поймет, что времени для этого нет – игры происходят постоянно, что все усложняет. Это действительно хороший человек и классный тренер. Если это произойдет, то что ж, добро пожаловать в Англию", – заявил Клопп на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что должность рулевого Юнайтед стала вакантной после увольнения Сульшера на фоне поражения от Уотфорда (1:4). Скорее всего, Рангник будет работать с "красными дьяволами" до лета.

"Прозріння імені Динамо Лобановського, футбол для "PlayStation" та уроки Саккі": тренерські принципи Ральфа Рангніка