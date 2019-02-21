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Клопп: Сульшер делает блестящую работу, он может тренировать топ-клуб

21:37 53 Читати українською
Клопп: Сульшер делает блестящую работу, он может тренировать топ-клуб
Уле Гуннар Сульшер / Соцсети

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высоко оценил работу Уле Гуннара Сульшера перед матчем против Манчестер Юнайтед.

"Я сам являюсь тренером и знаю, что мы не волшебники. Мы не можем сделать кого-то лучше, просто сказав: "Знаю, что ты сейчас не в порядке, но я все исправлю". Мы окружены хорошими игроками.

Сульшер – первый со времен Фергюсона тренер Манчестер Юнайтед, который обыграл Челси на Стэмфорд Бридж

Уле Гуннар выполняет блестящую работу. Главная задача тренера – раскрыть потенциал команды и улучшить качество ее игры. Именно это и сделал Сульшер. Он показал, что может тренировать топ-клуб", – передает слова Клоппа Sky Sports.

Клопп заплатит штраф за высказывания в адрес арбитра

К слову, Манчестер Юнайтед будет принимать Ливерпуль в воскресенье, 24 февраля, в рамках 27 тура АПЛ. Начало запланировано на 16:05.

Англия27 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
до матча
2
дн
:
17
час
:
52
мин
Ливерпуль
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