Клопп стал главной целью Реала – немец не собирается покидать Ливерпуль, – СМИ

Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп стал приоритетной целью для руководства мадридского Реала, но вряд ли окажется на Сантьяго Бернабеу.

Немецкий специалист возглавил шорт-лист претендентов на пост главного тренера "сливочных". Об этом сообщает The Independent.

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Кроме Клоппа, Реал также могут возглавить наставник лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино и тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри. Работу с мадридцами новый тренер должен начать летом, а до конца сезона 2018/19 с командой будет работать Сантьяго Солари.

В то же время The Times утверждает, что Клопп откажет Реалу в случае предложения возглавить клуб. Немец планирует продолжать работу на Энфилде. Ранее претендентами на место Солари называли Зинедина Зидана и Жозе Моуринью.

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