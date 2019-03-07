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Клопп стал главной целью Реала – немец не собирается покидать Ливерпуль, – СМИ

13:56 90 Читати українською
Клопп стал главной целью Реала – немец не собирается покидать Ливерпуль, – СМИ
Юрген Клопп / Reuters

Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп стал приоритетной целью для руководства мадридского Реала, но вряд ли окажется на Сантьяго Бернабеу.

Немецкий специалист возглавил шорт-лист претендентов на пост главного тренера "сливочных". Об этом сообщает The Independent.

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Кроме Клоппа, Реал также могут возглавить наставник лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино и тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри. Работу с мадридцами новый тренер должен начать летом, а до конца сезона 2018/19 с командой будет работать Сантьяго Солари.

В то же время The Times утверждает, что Клопп откажет Реалу в случае предложения возглавить клуб. Немец планирует продолжать работу на Энфилде. Ранее претендентами на место Солари называли Зинедина Зидана и Жозе Моуринью.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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