Клопп стал для Реала и Барселоны приоритетным кандидатом на пост главного тренера

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп попал в сферу интересов испанских грандов – Реала и Барселоны.

Оба клуба хотят видеть немецкого специалиста в кресле главного тренера своих команд, сообщает AS.

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Согласно информации источника, 52-летний Клопп рассматривается "сливочными" и "сине-гранатовыми" как приоритетное кандидат на замену своим наставникам – Зинедину Зидану и Эрнесто Вальверде соответственно.

Испанские гранды изучают возможность приглашения немца из-за своих не лучших выступлений в текущем сезоне. В 4 турах Примеры Реал набрал 8 очков, Барселона – 7.

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К слову, Клопп возглавил Ливерпуль в октябре 2015 года. За время работы на Энфилде он выиграл с командой два трофея – Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Контракт немца с Ливерпулем рассчитан до лета 2022 года.