Клопп сравнил реакцию фанатов на чемпионство в Боруссии Д и Ливерпуле

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, как всегда, скромно оценил потенциал своей команды на следующий сезон.

"Я слышал, как люди говорят, что мы можем выиграть два титула АПЛ подряд. Это действительно смешно. Очевидно, это чисто английская вещь. Когда мы в Боруссии Д стали чемпионами в 2011 году, никто не сказал нам, что мы должны снова стать чемпионами.

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Люди могут ожидать от нас еще одной победы в чемпионате. Возможно ли это? Я не знаю, но когда я размышляю о следующем сезоне, то не думаю об очередной победе. Это не значит, что мы не хотим этого, а только то, что нам предстоит еще многое сделать перед этим", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне немецком специалисту во главе Ливерпуля удалось досрочно завоевать золотые медали АПЛ, чего мерсисайдцам не удавалось уже 30 лет. В прошлом сезоне подопечные Клоппа победили в Лиге чемпионов.

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