Клопп сообщил, как потенциальная потеря Лиги чемпионов повлияет на Ливерпуль
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не будет делать трагедии, если его команда финиширует вне топ-4 АПЛ.
"Очевидно, что игра в Лиге чемпионов важна как с точки зрения болельщиков, так и с финансовой для клуба. Если у нас не получится квалифицироваться туда, то это станет неприятным моментом для нас, безусловно.
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Но я не думаю, что это что-то серьезно изменит, финансовая ситуация была сложной и раньше, и сейчас не изменилась. Футбол в целом тяжелая игра", – цитирует Клоппа сайт мерсисайдцев.
За 5 туров до финиша АПЛ Ливерпуль расположился на 7-й строчке, отставая на 7 очков от 4-го места.
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