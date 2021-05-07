Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не будет делать трагедии, если его команда финиширует вне топ-4 АПЛ.

"Очевидно, что игра в Лиге чемпионов важна как с точки зрения болельщиков, так и с финансовой для клуба. Если у нас не получится квалифицироваться туда, то это станет неприятным моментом для нас, безусловно.

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Но я не думаю, что это что-то серьезно изменит, финансовая ситуация была сложной и раньше, и сейчас не изменилась. Футбол в целом тяжелая игра", – цитирует Клоппа сайт мерсисайдцев.

За 5 туров до финиша АПЛ Ливерпуль расположился на 7-й строчке, отставая на 7 очков от 4-го места.

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