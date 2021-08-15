Наставник мерсисайдцев перенес лазерную коррекцию зрения в летнее межсезонье, из-за чего может попрощаться со своими знаменитыми очками, сообщает Daily Mirror.

Норвич – Ливерпуль – 0:3 – видео голов и обзор матча

Впервые Клоппа без своего аксессуара заметили на летних сборах Ливерпуля в Австрии. Отмечается, что специалист не должен теперь постоянно носить очки, но время от времени будет в них во время матчей.

Напомним, Ливерпуль Клоппа классно стартовал в АПЛ, уверенно разбив Норвич в 1-м туре – 3:0.

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