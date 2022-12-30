"Думаю, что каждый сезон был тяжелым, если честно. Мы квалифицировались в Лигу чемпионов довольно рано в течение трех из последних четырех лет. Это наша заслуга, если хотите, потому что это всегда было непросто. Сейчас в АПЛ мы вернулись в топ-6 или топ-7, и только 4 могут попасть в ЛЧ.

Гакпо официально перешел в Ливерпуль

Качество соперников очевидно. Мы знаем это совершенно точно. Все понимали, что Ньюкасл станет серьезным соперником. Ман Юнайтед и Арсенал проводят исключительный сезон, Сити это Сити, Тоттенхэм борется изо всех сил, Челси все еще там. Если они будут постоянно побеждать, мы не сможем приблизиться к ним, но с некоторыми из них у нас есть очные матчи.

Нам нужно провести вторую половину сезона выдающимся образом, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это и есть наша цель. Очевидно, какие у нас качественные соперники, но многие вещи все равно еще зависят от нас. Мы под давлением, как и другие команды, ведь знать, что мы на несколько очков позади – это не самое приятное чувство. Нас ждет замечательная битва со многими замечательными матчами", – цитирует Клоппа LiverpoolEcho.

К слову, после 15 туров нынешнего сезона Ливерпуль расположился на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков. Лидирует Арсенал (40 зачетных пунктов). Далее следуют Манчестер Сити (35), Ньюкасл (33), Тоттенхэм (30) и Ман Юнайтед (29).

Зінченку і Ко потрібно зруйнувати прокляття заради чемпіонства: 5 сезонів Арсенала, коли казка стала провалом