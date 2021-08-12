"Сейчас лето, трансферное окно открыто, поэтому все ждут подписаний каких-то игроков. Посмотрим, что будет. Давайте взглянем на нашу команду. Хотите купить нового защитника? Новый вратарь? У нас там уже есть хорошие игроки.

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В полузащите есть игроки с большим опытом: Тьяго, Фабинью, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен и Кейта. Кроме того, есть интересные ребята Харви Эллиот и Кертис Джонс. В атаке Мане, Фирмино, Салах, Жота, Шакири, Минамино и Ориджи. Я точно некоторых забыл... Если вы хотите купить таких игроков, вы должны потратить много денег. Нам не нужно этого делать, потому что игроки уже здесь. Время от времени нужно вносить изменения, но тогда для этого должно быть правильное место. Нам не нужно больше игроков. Если где-то что-то случится, то может быть. Но нет смысла приглашать игроков просто так", – цитирует Клоппа Goal.

Напомним, этим летом Ливерпуль потратил меньше всех среди грандов АПЛ – "красные" ограничились трансфером защитника Конате за 40 млн евро.

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