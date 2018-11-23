Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп принял участие в опросе на популярную тему.

Клопп принял участие в блиц-опросе, в котором, в частности, тренеру предложили выбрать лучшего между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, а также между Хосепом Гвардиолой и Жозе Моуринью.

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"Месси или Роналду? Это все равно что выбирать между победой в АПЛ и Лиге чемпионов, ведь ты хочешь выиграть оба турнира. Я восхищаюсь обоими, но выберу Лионеля.

Моуринью или Гвардиола? Последний. Считаю, что это лучший тренер в мире. Это не касается сравнения с Жозе", – цитирует Клоппа Sky Germany.

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