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Клопп сделал прогноз на следующий сезон АПЛ – Манчестер Сити и Ливерпулю стоит остерегаться

11 мая 19:12 535 Читати українською
Клопп сделал прогноз на следующий сезон АПЛ – Манчестер Сити и Ливерпулю стоит остерегаться
Юрген Клопп / фото из соцсетей

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что в следующем сезоне клубы из топ-6 английской Премьер-лиги сократят отставание от его команды и Манчестер Сити.

"Что можем сказать о Манчестер Сити? Они, скорее всего, не станут хуже. То же самое можно сказать о нас, а вот другие клубы нанесут ответный удар.

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Главная разница между Ливерпулем, Ман Сити и другими командами заключается не в качестве, а в последовательности. Можно улучшить последовательность, но качество будет расти в других клубах.

Нам нужно оставаться на правильном пути. Снова и снова все делать правильно. Если справимся, нас ждет светлое будущее", – цитирует Клоппа Sky Sports.

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За тур до завршення чемпионата турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет Манчестер Сити, который набрал 95 очков. Ливерпуль (94) занимает второе место. Следом идут лондонский Челси (71), Тоттенхэм, 70, Арсенал (66) и Манчестер Юнайтед (66).

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