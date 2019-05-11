Клопп сделал прогноз на следующий сезон АПЛ – Манчестер Сити и Ливерпулю стоит остерегаться

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что в следующем сезоне клубы из топ-6 английской Премьер-лиги сократят отставание от его команды и Манчестер Сити.

"Что можем сказать о Манчестер Сити? Они, скорее всего, не станут хуже. То же самое можно сказать о нас, а вот другие клубы нанесут ответный удар.

"Чтобы создать шедевр, нужны другие инструменты", – Почеттино не верит в перспективы Тоттенхэма

Главная разница между Ливерпулем, Ман Сити и другими командами заключается не в качестве, а в последовательности. Можно улучшить последовательность, но качество будет расти в других клубах.

Нам нужно оставаться на правильном пути. Снова и снова все делать правильно. Если справимся, нас ждет светлое будущее", – цитирует Клоппа Sky Sports.

"Король помер, хай живе король!" – 5 причин, які дозволили клубам АПЛ підкорити футбольну Європу

За тур до завршення чемпионата турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет Манчестер Сити, который набрал 95 очков. Ливерпуль (94) занимает второе место. Следом идут лондонский Челси (71), Тоттенхэм, 70, Арсенал (66) и Манчестер Юнайтед (66).