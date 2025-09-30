"Я больше не хочу быть тренером. Сейчас я так думаю, но кто знает. Мне сейчас 58. Если бы я вернулся в 65, все бы сказали: "Ты же говорил, что не сделаешь этого!"

Клопп получил сенсационный вариант возобновления карьеры тренера – Хави и другие топовые специалисты среди конкурентов

Я бы ответил: "Извините, тогда был на 100% уверен в этом". Вот что чувствую сейчас. Я не скучаю. Посмотрите на мою карьеру, есть гораздо более успешные карьеры, чем моя. Я проиграл больше финалов Лиги чемпионов, чем большинство людей играет. Знаю, как проигрывать и как жизнь продолжается.

Мне не нужно держать свой опыт при себе. Я никогда этого не делал, но просто не было времени говорить с людьми об этом, потому что приближался следующий матч. Теперь, если кто-то меня о чем-то спрашивает, я самый открытый человек, которого я знаю", – цитирует Юргена Клоппа The Athletic.

Напомним, недавно появились слухи, что Юрген Клопп может возглавить Аль-Иттихад.

Золотий м'яч переїжджає в Іспанію, історичні рекорди вже падають – все готове до повторення суперечки Роналду з Мессі