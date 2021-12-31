"Мы нашли много решений, создали моменты, но не использовали их, поэтому результат 0:0. Но мне понравилась игра, хотя это ничья, которой мы не рады. С игрой все в порядке, потому что так мы должны действовать и защищаться. Мы все это делали, но есть некоторое разочарование.

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У нас были моменты – это нормально. Мы должны были продолжать, хотя они защищались изо всех сил. Мы играли в суперфутбол, но должны уважать результат и брать то, что было правильным. Проблема была только в нашем завершении.

Последнее, о чем я думаю, – это наша позиция в таблице на данный момент. Это хорошо, но ничего не значит. Мы сыграли вничью и остаемся на вершине таблицы, поэтому это просто показывает, насколько сложный сезон для всех. Когда жизнь дает вам лимоны, просто сделайте лимонад. Мы должны продолжать, следующие матчи – Саутгемптон, Астон Вилла, Манчестер Юнайтед. Это хорошо, что мы знаем о своей ответственности. Мы не получили желаемого результата, но это не самое худшее. В мире происходят худшие вещи", – цитирует Клоппа ВВС.

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