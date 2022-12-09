Тренеры и футболисты Ливерпуля сыграли партию в падель во время подготовки ко второй части сезона.

Пока идет чемпионат мира-2022, Ливерпуль проводит тренировочный сбор в Дубае. Одно из развлечений – парная партия в падель между тренерами и игроками.

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Юрген Клопп и Пеп Лейндерс сыграли против Мохаммеда Салаха и Тьяго Алькантары, которые не поехали на Мундиаль. Видео появилось на YouTube-канале Ливерпуля.

Падель – нечто среднее между теннисом и сквошем. Игра развивает реакцию и тактическое мышление.