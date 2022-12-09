Клопп с помощником дали Салаху и Алькантаре мастер-класс по паделю
13:24 - Читати українською
Тренеры и футболисты Ливерпуля сыграли партию в падель во время подготовки ко второй части сезона.
Пока идет чемпионат мира-2022, Ливерпуль проводит тренировочный сбор в Дубае. Одно из развлечений – парная партия в падель между тренерами и игроками.
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Юрген Клопп и Пеп Лейндерс сыграли против Мохаммеда Салаха и Тьяго Алькантары, которые не поехали на Мундиаль. Видео появилось на YouTube-канале Ливерпуля.
Падель – нечто среднее между теннисом и сквошем. Игра развивает реакцию и тактическое мышление.
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