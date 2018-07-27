Клопп: Рома могла продать Алиссона дороже

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает приобретение Алиссона у Ромы финансово выгодным трансфером.

Напомним, по информации СМИ, Рома получила 75 млн евро от Ливерпуля за бразильского голкипера.

"Многие думают, что это большие деньги. Да, это большие деньги, но он мог уйти за сумасшедшие деньги. Например, в контракте Облака сумма отступных составляет 100 млн евро.

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Покупка вратаря – непростой процесс, поскольку не каждый год на рынке доступен хороший голкипер", – цитирует Клоппа издание Sportsmole.co.uk.

Алиссон является воспитанником бразильского Интернасьоналя. За "колорадос" он дебютировал в 2013 году. За три года вратарь перешел в итальянскую Ромы, с которой дошел до 1/2 финала Лиги чемпионов прошлого сезона.

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