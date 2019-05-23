Клопп оценил шансы Кейта сыграть в финале Лиги чемпионов

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, что Наби Кейта восстанавливается с опережением графика.

"Я бы сказал, что Наби опережает график восстановления, но это ничего не значит, если мы говорим о финале. Ему еще необходимо выполнить много работы.

Клопп рассказал, когда Фирмино вернется на поле

Я знаю о сборной Гвинеи. Мы не хотим удерживать футболиста, если он может играть. Возможно, они думают иначе, но я говорю как есть. Я был бы рад, если бы Наби был готов на 100 процентов и мог сыграть на Кубке Африки.

Ливерпуль – Барселона: Кейта забыл о травме, празднуя победу в своей гостиной

Нам нужно работать с медицинским штабом сборной, потому что, на мой взгляд, футболист, который может играть, должен играть за свою страну. Сейчас ситуация выглядит положительно, посмотрим, будут ли у него шансы", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.