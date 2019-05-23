toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Клопп оценил шансы Кейта сыграть в финале Лиги чемпионов

23 мая 19:20 109 Читати українською
Клопп оценил шансы Кейта сыграть в финале Лиги чемпионов
Наби Кейта / Goal

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, что Наби Кейта восстанавливается с опережением графика.

 

"Я бы сказал, что Наби опережает график восстановления, но это ничего не значит, если мы говорим о финале. Ему еще необходимо выполнить много работы.

Клопп рассказал, когда Фирмино вернется на поле

Я знаю о сборной Гвинеи. Мы не хотим удерживать футболиста, если он может играть. Возможно, они думают иначе, но я говорю как есть. Я был бы рад, если бы Наби был готов на 100 процентов и мог сыграть на Кубке Африки.

Ливерпуль – Барселона: Кейта забыл о травме, празднуя победу в своей гостиной

Нам нужно работать с медицинским штабом сборной, потому что, на мой взгляд, футболист, который может играть, должен играть за свою страну. Сейчас ситуация выглядит положительно, посмотрим, будут ли у него шансы", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

blog_ava
Бабич иронично прокомментировал выход Мариуполя в еврокубки
06:30
217
Теги
Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль Наби Кейта Наби Кейта Юрген Клопп Юрген Клопп
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
29
мин
Ницца
22:05
Монако
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук