"Эллиот в больнице, у него, скорее всего, серьезная травма лодыжки. Похоже, она была вывихнута, а медицинский штаб вернул ее на место. Сильная боль, шок для него, для нас. Чтобы узнать больше, нам нужно немного подождать.

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Мне все равно, что это красная. Это не мое дело. Это серьезная травма 18-летнего парня. Красная карточка не важна. Две или три недели дальше мы будем играть, а Харви – нет. Мы играли хорошо, пока Эллиот не ушел, вся команда была в шоке, мы потеряли ритм. Это нормально, по-человечески. Мы играли так хорошо, как только могли.

Я поговорил с ребятами после этого. Мы должны немного говорить о футболе, но повреждение Харви затмевает это. Мне нравится напряженный футбол, поэтому мне понравилась игра", – цитирует Клоппа BBC Sport.

Напомним, защитник Лидса Паскаль Стрёйк жестко сыграл в подкате, от которого с болью завалился Харви Эллиот. В конце концов, 18-летний хавбек Ливерпуля покинул поле на носилках. До этого рокового поединка мерсисайдець провел 3 матча в АПЛ текущего сезона.

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