Клопп рассказал, чего не хватало Мане после перехода в Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, что он думает об игре сенегальского форварда Садио Мане.

"Мане является выдающимся игроком, у меня никогда не было другого мнения о нем. С момента своего трансфера он очень помог команде. Также Садио вырос сам.

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Если вы спросите меня, нападающий ли он, то да, время от времени. Иногда он и полузащитник. Думаю, что Мане способен сыграть еще глубже, но у нас нет необходимости это делать, так как на этих позициях у нас есть другие игроки.

Садио очень силен физически, техничен, скоростной, быстро принимает решения. Он – очень хороший нападающий, умеет бить с обеих ног.

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Когда он перешел в Ливерпуль, то ему не хватало уверенности в себе. Он хорошо начал, но, возможно, удивил этим сам себя. Все было хорошо, но потом у него произошел небольшой спад. Он поработал над собой, так как ему нужно было привыкнуть к тому, что теперь он игрок мирового уровня", – цитирует Клоппа Premier League Productions.