"Многие люди спрашивают меня об этом. Я никогда не слышал, чтобы кто-то спрашивал об этом Пепа Гвардиолу, хотя его контракт заканчивается в следующем году.

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У меня осталось четыре года соглашения, которые в футболе кажутся вечностью. За это время может произойти много. Предполагаю, что через четыре года я хорошо подумаю, продолжать или нет. Если я не продолжу контракт, то поеду в отпуск. Когда я уйду из Ливерпуля, то не буду искать новую работу на следующий день. Это точно. Я сделаю перерыв на один год после Ливерпуля", – рассказал Клопп в интервью Leeroy will's wissen!.

Напомним, немецкий специалист работает в Ливерпуле с октября 2015 года. За этот период он выигрывал с "красными" чемпионат и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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