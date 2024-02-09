"Он движется в правильном направлении, и мы надеемся, что он сможет принять участие в тренировках на следующей неделе, но мы точно не знаем.

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Сейчас Салах проходит свой путь, но это позитивно. Он вернется на следующей неделе или через неделю. Если вы спросите Мохамеда, то он скажет, что это будет на следующей неделе", – цитирует Клоппа BBC.

Напомним, нападающий Ливерпуля получил травму подколенного сухожилия во время игры за Египет на Кубке Африки.

Мохамед Салах – лучший бомбардир мерсисайдцев. В активе египтянина в текущем сезоне 18 голов в 27 матчах за Ливерпуль во всех турнирах.

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