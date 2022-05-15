"В конце концов, все мы знаем, что серия пенальти – это лотерея. Очевидно. Но мы снова ее выиграли. Работаем с компанией Neuro11, там 4 пацана из Германии.

Клопп повторил рекорд Фергюсона – видеообзор матча Челси – Ливерпуль – 0:0 (серия пенальти – 5:6)

Они вышли на нас несколько лет назад. Это нейробиологи. Сказали тогда: "Мы можем тренировать серию пенальти". Мы такие: "Серьезно?! Ну давайте, это интересно".

Потому этот трофей для них. Как и Кубок лиги. Мы сделали что-то неземное. Фантастика, невероятно!" – цитирует послематчевой комментарий Клоппа портал This Is Anfield.

Ливерпуль в этом сезоне выиграл уже два трофея – Кубок лиги (впервые за 10 лет) и Кубок Англии (впервые за 16 лет). В обоих финалах мерсисайдцы в серии пенальти обыграли Челси.

Ливерпуль добыл Кубок Англии, одолев Челси в серии пенальти – дежавю из предыдущего финала, травмы ван Дейка и Салаха