Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп нашел объяснение эмоциональной реакции Садио Мане на свою замену в матче 14-го тура АПЛ против Кристал Пэлас (7:0).

"Мане злился не потому, что вместо него выходит Мо Салах. Он не был рад, потому что посмотрел на часы и не остался до выполнения штрафного удара.

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Но ты не можешь успеть везде, игроки – тоже люди. После игры все было совсем нормально", – цитирует Клоппа BBC.

Добавим, что в отчетном матче 28-летний сенегалец вышел в стартовом составе и успел отметиться голом и результативной передачей. На 57-й минуте Юрген Клопп заменил Мане, выпустив вместо него Мохаммеда Салаха.

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