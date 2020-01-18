Клопп раскритиковал стиль игры Манчестер Юнайтед

Немецкий наставник Ливерпуля Юрген Клопп накануне матча 23-го тура английской Премьер-лиги с Манчестер Юнайтед поразмышлял над противостоянием с "красными дьяволами".

"Это удивительно, когда ты противостоишь такой классной команде, как Манчестер Юнайтед, а она играет так, как играет. Не знаю, говорил я, что они всегда обороняются, но, наверное, говорил. Это правда. Так было и с Тоттенхэмом на прошлой неделе. Не скажу, что они только контратаковали, но это главное, что они делали.

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В победной для нас игре со "шпорами" (1:0) мы владели мячом 80 процентов времени, и это не нормально. Если люди видят в этом критику, мне этого не изменить", – цитирует Клоппа издание Daily Mail.

Напомним, поединок между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед состоится завтра, 19 января, в 18:30. Мерсисайдцы в этом сезоне не потерпели еще ни одного поражения и уверенно занимают первое место, оторвавшись от ближайшего преследователя – Манчестер Сити – на 14 очков и имея игру в запасе. У "красных дьяволов" не все так замечательно: подопечные Уле Гуннара Сульшера с 34 баллами держатся на пятом месте.

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