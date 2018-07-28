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Клопп: Рамос обошелся с Салахом безжалостно и жестоко

12:52 43 Читати українською
Клопп: Рамос обошелся с Салахом безжалостно и жестоко
Серхио Рамос и Мохаммед Салах / соцсети

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал инцидент между Серхио Рамосом и Мохаммедом Салахом в финале Лиги чемпионов-2018.

"Если вы не являетесь поклонником Реала, то вы посчитаете, что это было безжалостно и жестоко.

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В такой ситуации стоило судить жестче. Если бы в то время использовалась система VAR, этот момент бы пересмотрели. Не думаю, что подобный опыт мы еще переживем - сначала ударить голкипера локтем, а затем уложить борцовским приемом нападающего в центре поля и после всего этого выиграть матч. Таков был сюжет игры.

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Впоследствии Рамос сказал многое, что мне не понравилось. Как человеку мне его реакция не близка. Он сказал, что это нормально. Я считаю, что это не нормально", – цитирует Клоппа goal.com.

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Реал Мадрид - Ливерпуль: Суббота 26 мая 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
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Юрген Клопп Юрген Клопп Финал Лиги чемпионов в Киеве Реал Мадрид - Ливерпуль Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль Реал Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Серхио Рамос Серхио Рамос
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