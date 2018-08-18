Клопп: Радоваться травме де Брюйне может только идиот, а я не такой

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал тяжелую травму полузащитника Манчестер Сити Кевина де Брюйне.

"Радует ли меня травма Кевина? Честно говоря, считаю, что радоваться такому может только полный идиот. Я не такой. Желаю Кевину всего наилучшего.

Мне нравится де Брюйне. Я отчаянно хотел видеть его в Дортмунде, но тогда Кевин выступал в составе Челси и Жозе Моуринью просто не отдал его мне.

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Он был прекрасным в прошлом сезоне и на чемпионате мира, но в Манчестер Сити всегда есть другие варианты. Не стоит беспокоиться за команду Гвардиолы. Мы не смотрим на другие клубы. Просто стараемся сделать все, что зависит от нас. Надеюсь, это сработает", – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль проведет следующий поединок против Кристал Пэлас 20 августа, начало в 22:00.

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