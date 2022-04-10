"Думаю, мы можем описать это как боксерский поединок – опустишь руки и сразу получаешь удар. Мне многое понравилось. Думаю, команды были близки как никогда.

Манчестер Сити – Ливерпуль – 2:2 – видео голов и обзор матча

Начало второго тайма с нашей стороны было гораздо лучше. Сити пытался безопасно контролировать мяч и действовать из глубины. Это имеет смысл, когда твои игроки способны совершать такие умные забегания. Это результат, с которым мы должны жить и можем жить. Мы могли бы сыграть лучше, но и так во многих моментах справились действительно хорошо. Интенсивность игры сумасшедшая. Было весело, мне понравилось.

Я думаю, что это справедливая ничья. Мы хотели убедиться, что они осознают исключительность моих ребят. Семь игр впереди для обеих команд, и теперь мы не перестанем соперничать, это точно. Давайте убедимся, что мы готовы к Бенфике, к Сити на Уэмбли (полуфинал Кубка Англии), а затем посмотрим, кто лучше закончит чемпионат", – цитирует Клоппа ВВС.

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