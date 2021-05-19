"Это был 2009-й или 2010-й. Я играл за дортмундскую Боруссию, и Клопп просто выгнал меня с тренировки. Он сказал мне уйти, потому что я поссорился с другим игроком. Я был молод и думал, что знаю все. Я был уверен, что был прав на 100 процентов. Но он сказал мне уйти, и я ушел.

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На следующий день я пришел и подумал: "Что ж, возможно, мне здесь конец". Я думал, он вовсе выгнал меня из команды или что-то такое. Но он зашел в раздевалку, как будто ничего не случилось. Это был момент, когда я осознал, что он будет на моей стороне, даже если я был неправ. Это сильно, когда ты чувствуешь это в своем тренере", – заявил Шахин в комментарии Goal.

Напомним, турок под руководством Клоппа становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Суперкубок страны.

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