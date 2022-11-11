Футбольная ассоциация (FA) выписала Юргену Клоппу дополнительное наказание по мотивам матча 11 тура против Ман Сити (1:0), сообщает The Athletic.

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Тогда немец позволил себе агрессивные крики в адрес лайнсмена, Гэри Бесуика. Рулевой Ливерпуля признал свою вину, хотя заверил, что в его словах не было никаких личных оскорблений. Клопп вроде должен был отделаться штрафом в 30 тысяч фунтов, но сегодня FA решила ужесточить наказание, добавив дисквалификацию на один матч АПЛ.

Это означает, что Ливерпуль 12 ноября будет принимать Саутгемптон без своего наставника. После этого тура начнется длительная пауза на чемпионат мира.

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