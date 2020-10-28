"Очевидно, нужно дождаться результатов сканирования. Однако в такие моменты, когда у кого-то возникают проблемы с мышцами, очень редко врач звонит мне на следующее утро и говорит: "Ложная тревога, все в порядке, он может играть снова".

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Вопрос в том, как долго он будет отсутствовать. А сейчас такой период, что неделю отсутствия – это 3 игры, 10 дней – 4 матча, 14 дней – 7 и так далее. Вот такая ситуация, это совершенно не круто", – поделился Клопп в комментарии beinSports.

Напомним, Фабиньо провел лишь 30 минут в матче Лиги чемпионов против Митьюлланда, после чего не смог продолжить игру и был заменен на Риса Уильямса. Ранее на длительный срок выбыл ван Дейк.

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