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Клопп прокомментировал отстранение Манчестер Сити Зинченко от еврокубков

08:28 136 Читати українською
Клопп прокомментировал отстранение Манчестер Сити Зинченко от еврокубков
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола / Фото из открытых источников

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп шокирован решением УЕФА лишить Манчестер Сити права в течение двух сезонов участвовать в еврокубках.

"Я был ошарашен. Это единственное, что я могу сказать. То, что делает Манчестер Сити на поле, исключительно, а в остальные я не углубляюсь. Я привык верить людям, с которыми работаю.

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Я сочувствую Гвардиоле и футболистам, это правда. Клуб может подать апелляцию, и мы увидим, что произойдет дальше. Очевидно, это очень серьезное наказание. Но футбол, который они демонстрируют, был и всегда будет исключительным", – цитирует Клоппа BBC.

Напомним, УЕФА отстранил Манчестер Сити от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. Горожане намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.

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Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Юрген Клопп УЕФА АПЛ Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити
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