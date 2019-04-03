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Клопп прокомментировал голевую засуху Салаха

21:22 20 Читати українською
Клопп прокомментировал голевую засуху Салаха
Клопп и Салах / Reuters

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ситуацию вингера Мохамеда Салаха, который не забивал в последних восьми поединках "красных".

"Хоть победный мяч Тоттенхэму был автоголом, но именно удар головой Мо привел к этому. Поэтому, по ощущениям, это его гол.

"У Агуэро всего на два гола больше, чем у меня", – Салах возмущен критикой в свой адрес

Как вы справились с прошлогодней ситуацией, когда он забил 40 голов? Его карьера не завершена! Если он забьет 20 голов в этом сезоне, то у него будет 60 голов за два года. Вау, это не так уж и плохо!

Если в команде лишь один бомбардир, то на него возлагают завышенные надежды. В этом году мы не полагаемся на голы Мо, но он остается в очень хорошем положении по сравнению с другими. Он угроза и помогает нам. Он прекрасно справился с новыми для него ситуациями. Нужно работать, повторять каждое действие, это в конечном итоге пойдет на пользу", – приводит слова Клоппа BBC.

Отметим, что в сезоне 2018/19 Мохамед Салах провел 32 матча в АПЛ, в которых забил 17 мячей и отдал 8 результативных передач.

Теги
Юрген Клопп Юрген Клопп Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль Англия
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