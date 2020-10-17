"Я не знаю, когда это станет проблемой для меня. Ситуация с Фирмино даже рядом не стоит с тем, чтобы стать проблемой.

Клопп написал игрокам Ливерпуля письмо после позорного поражения от Астон Виллы

Для меня большее значение имеет то, насколько он важен, насколько оказывает влияние на команду. Последний матч Премьер-лиги мы проиграли, но до этого выиграли остальные поединки АПЛ. Роберто не забил, но имел огромное влияние", – цитирует специалиста Goal.

Отметим, что в последний раз Роберто Фирмино забивал еще в 37-м туре сезона 2019/20 Премьер-лиги. Всего в прошлой кампании бразилец оформил 12 мячей во всех турнирах.

Ліверпулю кинули виклик сусіди – Хамес і Анчелотті рвуть АПЛ і готові зняти 10-річне прокляття