Немецкий специалист решил остаться на Энфилде, хотя раньше планировал взять паузу в карьере.

Новое соглашение 54-летнего Клоппа с Ливерпулем рассчитано до 30 июня 2026-го. Вместе с Юргеном в клубе останутся и его ассистенты, тоже подписавшие новые контракты. Об этом сообщает The Athletic.

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Официально об этом должны объявить в ближайшее время. Предыдущее соглашение Клоппа истекало летом 2024-го. Ожидалось, что после этого тренер возьмет творческую паузу, но руководство Ливерпуля после победы над Вильярреалом в первом полуфинале ЛЧ (2:0) сумело убедить наставника остаться в клубе.

Напомним, Клопп возглавил Ливерпуль в октябре 2015 года. За это время немец выиграл чемпионский титул АПЛ, Лигу чемпионов, и еще раз проиграл в финалах ЛЧ и ЛЕ. В сезоне 2021/22 мерсисайдцы уже выиграли Кубок лиги, вышли в финал Кубка Англии, находятся в шаге от финала ЛЧ и занимают второе место в АПЛ.

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